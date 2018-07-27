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Körfez’de uyuşturucu kullanımı yüzde 50 düştü

Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Körfez’de uyuşturucu kullanımının yüzde 50 oranında düştüğünü belirterek, “Spor akademileri bunda en büyük etken. Gelinen nokta gerçekten gurur verici” dedi.

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Körfez’de spora yapılan yatırımlar sadece gençleri spora yönlendirmiyor, onları kötü alışkanlıklardan da uzak tutuyor. Bu kapsamda bilgiyi Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın verdi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı İsa Taş ve spor adamlarının katıldığı toplantıda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, “Körfez’e sporun başkenti derken artık ‘huzurun da başkenti’ demek gerekiyor. Kaymakamlıkta uyuşturucu ile mücadele konusunda toplantı vardı. Gurur duyacağımız bir rakama ulaştık.

SONUÇLARINI GÖRÜYORUZ

İlçemizde yapılan çalışmalar doğrultusunda uyuşturucu kullanımında yüzde 50’lik bir düşüş var. Bu düşüşte en büyük etkenlerden birisi kuşkusuz spor. Spor akademileri projesini ilk duyduğumda gençlerimiz için güzel olacağını belirtmiştim. Gerçekten de öyle oldu. Bunun yurt dışında da örnekleri var. Suç oranının yüksek olduğu bölgelerde uygulanan spor projeleri sonrasında hem gençlerin suçtan uzaklaştığı hem de sportif başarıların arttığı görülüyor.

10 BİN HEDEFİ ÖNEMLİ

Körfez’de Başkanımız tarafından hayata geçirilen spor akademileri projesi ve yapılan tesisler, bizim işimizi ciddi anlamda azaltıyor. Sokaktaki çocuğa sahip çıkmazsak, onları tesislerin içerisine girmesini sağlamazsak maalesef bizim araçlarımızın arkasındaki kafese giriyorlar. 4 bin 500 öğrenci spor eğitimi görüyor. Başkanımız hedefin 10 bin olduğunu söyledi. Kendisine gerçekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün 11:25 TSİ - Gündem

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