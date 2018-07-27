İHH Kurban Bayramı bedeli 750 TL

İnsanı Yardım Vakfı (İHH) Kocaeli İl Temsilciliği, Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenledi. İl Temsilciliği binasında düzenlenen toplantıda kurban bedeli 750 TL olarak açıklandı. İHH Kocaeli İl Temsilcisi İsmail Yeşildal, “İHH, 26 yılın verdiği tecrübe ile bu yıl da yine mazlumların yanında olacak; kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için ‘Paylaştığın senindir, paylaş sevindir’ sloganıyla dünyanın 103 ülke ve bölgesine yola çıkacak. İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki Kurban organizasyonunu ‘Paylaştığın senindir, paylaş sevindir’ sloganıyla yurt içindeki Kurban çalışmaları ile birlikte 103 ülke ve bölgede gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. 1993 yılında bir grup hayırseverin el ele vermesiyle Türkiye’de ilk defa kurban projesini gerçekleştiren İHH, 26 yıldır gerçekleştirdiği kurban çalışmalarında her yıl daha fazla bölgeyi ziyaret ederek milyonlarca insana yardım ulaştırıyor” dedi.

Geçen yıl 53 bin 500 hisse dağıtıldı

Yeşildal, “Çeyrek asrı aşan bir süredir Kurban organizasyonu gerçekleştiren İHH’nın bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedeli ise 750 TL olarak belirlenmiştir. Vekalet yoluyla kurbanlarını İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kurban bedelinin 750 TL olarak belirlendiği kampanya kapsamında geçen yıl toplamda 53 bin 500 bin hisse dağıtan İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 103 ülke ve bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak. Bu yıl da kurban vesilesiyle yeryüzüne dağılacak İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek. Cami ve mescitlerin, su kuyularının, eğitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarının, yetimhane binalarının ve benzeri birçok projenin temelleri de kurban ziyaretlerinde atılacak” dedi.

Kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duyguları

Yeşildal, “İHH Kocaeli yönetim kurulu üyelerinden Murad Ergelen ve Ayhan Dursun Mali'de, Necati Kula Arakan'da, Ömer Ataç ve Aydın Irıç ise Bangladeş'deki Arakanlı mülteci kamplarında ki muhtaçlara ulaşmak için yollara düşecek. Kimisi saatlerce uçak yolculuğu yapacak, kimisi doğru dürüst yolu bile olmayan bölgelerde zor şartlar altında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Gittikleri bölgelerde İHH ekipleri, her şeye rağmen kendilerine emanet edilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. İHH İnsani Yardım Vakfı, kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucaklıyor. İHH, bağışçılarının vekâlet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırmasıyla birlikte, Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi hedefliyor” dedi.

SMS ile destek

Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere olduğunu belirten Yeşildal, “Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutulacak. İHH, ayrıca Türkiye ile birlikte toplamda 20 ülkede 35 bin yetime bayramlık kıyafet yardımında bulunmayı planlıyor. Tüm hayırseverler 120 TL karşılığında yetim çocuklara bir bayramlık hediye edebilir ya da dilerlerse BAYRAMLIK yazıp 3072’ye göndererek projeye 5 TL destekte bulunabilirler” şeklinde konuştu.

Elden ya da banka hesabı aracılığı ile destek olunabilir

Kurbanlıkların İHH görevlilerince kesim yapılacak olan ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alındığını belirten Yeşildal, “Kurbanlıklar İslami usullere uygun olarak kesilir. Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılır. Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesaj ile vekalet sahiplerine iletilir. Bağışlar, İHH Kocaeli dernek merkezine ve yürüyüş yolunda ki Kurban standına gidilerek elden, IBAN numaralarına EFT/HAVALE ile tüm ilçe temsilciliklerine ve ilçe kurban standlarına ya da 0542 788 21 90 - 0262 325 22 02 numaralı telefon numaralarından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek” şeklinde konuştu.

Yardım yapılacak bölgeler

Yardım yapılacak bölgeleri açıklayan Yeşildal, “Afrika’dan Balkanlar ve Güneydoğu Asya'ya Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya beş kıtada ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere ulaşacak olan İHH’nın bu yıl kurban çalışmaları için ziyaret edeceği ülke ve bölgeler ise, Afrika; Burkina Faso, Çad (Çadlı, Orta Afrikalı ve Nijeryalı Mültecier), Kamerun (Kamerunlu ve Orta Afrikalı Mülteciler), Orta Afrika Cumhuriyeti, Gana, Gine, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Benin, Sierra Leone, Liberya, Togo, Burundi, Cibuti (Cibutili ve Yemenli Mülteciler), Etiyopya (Etiyopya ve Ogaden), Güney Afrika (Güney Afrikalı ve Malawili Mülteciler), Güney Sudan, Maurituis, Kenya (Kenyalı ve Somalili Mülteciler), Komor Adalari, Swaziland, Malavi, Mozambik, Ruanda, Somali, Sudan (Darfur, Hartum ve Kesele), Tanzanya, Uganda ve Zimbabve, Asya; Bangladeş (Bangladeşli ve Arakanlı Mülteciler), Hindistan, (Hindistan, Jamnu Keşmir, Kerala ve Assam), Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar (Myanmar ve Arakan), Vietnam, Tayland (Patani), Endonezya, Filipinler (Moro), Vanuatu, Kamboçya ve Doğu Türkistan. Ortadoğu; Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Irak, Lübnan, Ürdün, Suriye, Yemen, Mısır, Tunus, İran ve Libya. Orta Asya ve Kafkasya; Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Moğolistan, Acara, Azerbaycan, Gürcistan, Kırım, Ukrayna, Ahıska, Adıgey, Osetya, Karaçay-Çerkes, Kabardey Balkar, Dağıstan, İnguşetya, Abhazya ve Çeçenistan. Amerika; Haiti, Ekvador ve Bolivya” dedi.

İHH Kocaeli Temsilciliği hesap numaraları:

(Banka yolu ile yapılacak bağışlarda açıklama kısmına “KURBAN” ve Telefon numarası yazılmalıdır.)Ziraat Bankası IBAN TR 84 0001 0007 2959 8629 5650 01Albaraka Bankası IBAN TR 61 0020 3000 0162 9560 0000 01