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Bugün 11:47 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 11:48 TSİ )

Kübra Nur ile Cemil nişanlandı

Gölcük’ün sevilen ailelerinden Subaşı ve Kızmaz ailelerinin çocukları Kübra Nur ile Cem nişanlandı.

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Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi Mali Sekreteri Nusret Subaşı ve Zeliha Subaşı’nın yakışıklı oğlu Cemil Subaşı ile Gölcük Tersane işçisi İcri ve Emine Kızmaz’ın güzeller güzeli kızı Kübra Nur Kızmaz evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

NİŞAN ÖĞRETMENEVİNDE YAPILDI

Gölcük Öğretmenevi’nde nezih bir törenle gerçekleştirilen nişan töreninde genç çiftin nişan yüzüklerini Türk Harb-İş Mali Genel Sekreteri Haldun Kurubacak taktı. Kurubacak, “Bu gençlerin nişan yüzüklerini hayırsıyla takıyoruz. Bu güzel genç çiftimizi kutluyor ve mutluluklar diliyorum” dedi.

Bugün 11:47 TSİ - Yaşam

Muhabir Ahmet Hazer

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