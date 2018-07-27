Kübra Nur ile Cemil nişanlandı

Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi Mali Sekreteri Nusret Subaşı ve Zeliha Subaşı’nın yakışıklı oğlu Cemil Subaşı ile Gölcük Tersane işçisi İcri ve Emine Kızmaz’ın güzeller güzeli kızı Kübra Nur Kızmaz evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.
NİŞAN ÖĞRETMENEVİNDE YAPILDI
Gölcük Öğretmenevi’nde nezih bir törenle gerçekleştirilen nişan töreninde genç çiftin nişan yüzüklerini Türk Harb-İş Mali Genel Sekreteri Haldun Kurubacak taktı. Kurubacak, “Bu gençlerin nişan yüzüklerini hayırsıyla takıyoruz. Bu güzel genç çiftimizi kutluyor ve mutluluklar diliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz