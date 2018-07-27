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Savaştan kaçan Suriyeli kadınlar kuaför olacak

Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalarak, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine gelen Suriyeli kadınlar, belediyenin açtığı meslek kurslarında kuaförlük eğitimi alarak meslek sahibi oluyor.

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Suriye'deki savaştan kaçarak Kartepe'ye yerleşen Suriyeli kadınlar, belediyenin açtığı meslek kursları sayesinde kendi ayakları üzerinde durma imkanına kavuşuyor. Meslek sahibi olarak ailelerini katkı sağlamak isteyen Suiyeli kadınlar, Kartepe Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (Kar-Mek) açılan kuaförlük kursunda eğitim almaya başladı. Emekevler Mahallesi'ndeki kurs merkezine gelen 35 Suriyeli kadın, kursa katılan Türk komşuları ile birlikte eğitimlerine devam ediyor. Kursta saç kesimi, saç renklendirme, şekillendirme ve bakımına ilişkin işlemleri gibi konularda eğitim alan Suriyeli kadınlar, kursu başarıyla bitirerek aldıkları sertifika ile kendi iş yerlerini açma hayalini kuruyor.

“İleride imkanım olursa çalışabilirim”

Aldığı kursla imkanı olması halinde kuaför olarak çalışmak istediğini ifade eden Suriyeli Rouba Alshamas, “Sizinde bildiğiniz gibi Suriye’de 8 senedir devam eden savaş ve patlayan bombalar sebebiyle buradayız. Geldiğimizden beri bize çok güzel davrandılar. Yabancı olduğumuzu burada hiç hissetmedik. Ve işlerimiz harika günden güne de devam ediyor. Herkese teşekkür ediyorum. Her şeyden çok memnunuz. Özellikle Belediye Başkanı Hüseyin Bey’den çok memnunuz. Ben kuaförlüğün bütün işlemlerini çok seviyorum. Öncelikle kendim için hobi olarak öğreniyorum. İleride de çalışma imkanım olursa çalışabilirim” dedi.

“Kendilerini burada çok iyi geliştiriyorlar”

Verdikleri eğitimlerle Suriyeli kadınların kendilerini geliştirdiklerini ifade eden Kurs eğitmeni Melek Aral, “Kendi ihtiyaçlarını görüyorlar ve dışarıda çalışmak istediklerinde böyle bir imkan oluyor. Ellerinde bir meslek oluyor. Kendilerini burada çok iyi geliştiriyorlar. Meslek bileklerinde bir altın bilezik. Her şey çok güzel ilerliyor. Katılım çok, talep çok. Sürekli devam etsin istiyorlar” diye konuştu.

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Yorumlar

(1)
01

Hakan - bizim kadınlar meslek sahibi olduda sıra suriyelileremi geldi hem onların kuaförlüğüne ne gerek var gözlerine bile peçe takıyorlarr?

Yanıtla . 1Beğen 27 Temmuz 15:11

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