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Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti!

Gebze’de kurulu bulunan Türkiye’nin yarım asırlık sanayi devlerinden Feniş Alüminyum için verilen iflas kararına yapılan itirazda da sonuç değişmedi.

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Gebze’de kurulu bulunan Türkiye’nin yarım asırlık sanayi devlerinden Feniş Alüminyum için verilen iflas kararına yapılan itirazda da sonuç değişmedi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine yapılan itiraz 4 Temmuz günü karara bağlandı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği iflas kararının yerinde olduğuna hükmetti. Uzun yıllar, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Feniş Alüminyum hakkında verilen iflas kararı ise Norveçli sigorta şirketinin açtığı davaya dayanıyor.

BOSTANCI'DA KURULDU GEBZE'YE TAŞINDI

Feniş Alüminyum 1963 yılında Bostancı'da kuruldu. 1969 yılında Çayırova'dan Gebze’ye taşındı. 36 bin 300 metrekarelik alanda faaliyet gösteren şirket, uzun yıllar İSO 500 listesinde yer aldı. Çok sayıda alacaklısı olan şirketin, işçilere de 15 milyon TL seviyesinde borcu bulunuyor. Feniş AŞ’nin sahibi Sedat Aloğlu, bir dönem TÜSİAD yönetiminde de yer almıştı. Kaynak: Hürriyet

Bugün 11:59 TSİ - Ekonomi

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