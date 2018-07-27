Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:11 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:13 TSİ )

Tuğrul Köz: Koordinatörlük verselerdi de kabul etmezdim!

Son 2 yıl Körfez Spor Kulübü’nün alt yapısında görev alan deneyimli teknik adam Tuğrul Köz, Körfez Spor Kulübü Sportif Direktör Çağrı Arslan’ın “Koordinatörlük isteğini kabul etmediğimiz için görevi bıraktı” cümlesine cevap verdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Son 2 yıl Körfez Spor Kulübü’nün alt yapısında görev alan deneyimli teknik adam Tuğrul Köz, Körfez Spor Kulübü Sportif Direktör Çağrı Arslan’ın “Koordinatörlük isteğini kabul etmediğimiz için görevi bıraktı” cümlesine cevap verdi. Körfez “Körfez Spor Kulübü’nü bırakmamın sebebi ödenmeyen ve ödenmeye de çalışılmayan “Hak ettiğim” maaşlardır” dedi. 

KİMSEYİ RENCİDE ETMEDİM

Tuğrul Köz konu ile ilgili gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Birkaç gün önce basına yaptığım açıklamada, kişi ya da kurumu rencide edici söz kullanmadığımı, serbest kaldığıma dair ölçülü bir yazı verdiğimi düşünüyorum. Cümlelerimin hepsi de doğrudur. Tamam, aylar önce kulübün sportif direktörü Antalya’dayken kendisi ile iki telefon görüşmemiz oldu. Alt yapıda sorunlarımızın olduğu, ne zaman Kocaeli’ye gelirse görüşebileceğimizi ve yeni sezonda “Teknik Sorumlu” aranırsa aday olduğumuzı kendisine söyledim.

HAZIRIM DEDİM

Kendisi de Antalya’dan dönünce konuşacağımızı ve durumu değerlendireceğimizi belirtti. Konu ile ilgili ne bir teklifte bulunuldu ne de ikinci bir konuşmamız oldu. Devamında bir ısrarım da olmadı. Geçen süreçte Ekin Tokoğlu hocamızın “Sorumlu” olduğu söylendi. Arkadaşımıza “Hayırlı olsun” dedik ve “Hangi yaş grubu olursa olsun çalışmaya hazırım” dedim. Kategoriler aramızda ayarlandı.

BİR SORUNUM YOK, OLAMAZ DA

Alacaklarla ilgili kulübün şu an için ödeme ve ödeme planının belirsiz olduğu, ilerleyen günlerde konunun çözüleceği, çalışıp çalışmamakta serbest olduğumuz söylendi. Ben de bu şartlarda çalışmalara başlayamayacağımı, serbest kaldığımı, basınımızı ve spor kamuoyunu bilgilendireceğimi, 2 sezondur bir hayli birikmiş maaş alacağımla ilgili gerekli yerlere başvuru yapacağımı kulübün sportif direktörüne söyledim. Karşılığında da “Sen bilirsin” hocam denildi. Olay tamamen bundan ibarettir. Sohbetimiz düzgün bir ortamda geçmiştir. Kendisi ile tokalaştık ve ayrıldık. Kulübün Sportif Direktörü ile maddi ve manevi bir sorunum yok, olamaz da… Teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

Bugün 12:11 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Murathan Hancı Isparta’da! mask
Murathan Hancı Isparta’da!
İki şampiyon Cihan Hastanesi’nde mask
İki şampiyon Cihan Hastanesi’nde
Taşköprü’de 3 futbolcu “Devam” dedi. mask
Taşköprü’de 3 futbolcu “Devam” dedi.
Tuğrul Köz: Koordinatörlük verselerdi de kabul etmezdim! mask
Tuğrul Köz: Koordinatörlük verselerdi de kabul etmezdim!
Elmaser’den Özkarataş’a teşekkür mask
Elmaser’den Özkarataş’a teşekkür
Dalga sörfünde heyecan yarın sona erecek mask
Dalga sörfünde heyecan yarın sona erecek
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gebze'de o firma iflas etti! mask
Gebze'de o firma iflas etti!
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı" mask
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı"
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek... mask
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek...
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı... mask
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı...

GALERİ

Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL