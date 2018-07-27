Tuğrul Köz: Koordinatörlük verselerdi de kabul etmezdim!

Son 2 yıl Körfez Spor Kulübü’nün alt yapısında görev alan deneyimli teknik adam Tuğrul Köz, Körfez Spor Kulübü Sportif Direktör Çağrı Arslan’ın “Koordinatörlük isteğini kabul etmediğimiz için görevi bıraktı” cümlesine cevap verdi. Körfez “Körfez Spor Kulübü’nü bırakmamın sebebi ödenmeyen ve ödenmeye de çalışılmayan “Hak ettiğim” maaşlardır” dedi.

KİMSEYİ RENCİDE ETMEDİM

Tuğrul Köz konu ile ilgili gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Birkaç gün önce basına yaptığım açıklamada, kişi ya da kurumu rencide edici söz kullanmadığımı, serbest kaldığıma dair ölçülü bir yazı verdiğimi düşünüyorum. Cümlelerimin hepsi de doğrudur. Tamam, aylar önce kulübün sportif direktörü Antalya’dayken kendisi ile iki telefon görüşmemiz oldu. Alt yapıda sorunlarımızın olduğu, ne zaman Kocaeli’ye gelirse görüşebileceğimizi ve yeni sezonda “Teknik Sorumlu” aranırsa aday olduğumuzı kendisine söyledim.

HAZIRIM DEDİM

Kendisi de Antalya’dan dönünce konuşacağımızı ve durumu değerlendireceğimizi belirtti. Konu ile ilgili ne bir teklifte bulunuldu ne de ikinci bir konuşmamız oldu. Devamında bir ısrarım da olmadı. Geçen süreçte Ekin Tokoğlu hocamızın “Sorumlu” olduğu söylendi. Arkadaşımıza “Hayırlı olsun” dedik ve “Hangi yaş grubu olursa olsun çalışmaya hazırım” dedim. Kategoriler aramızda ayarlandı.

BİR SORUNUM YOK, OLAMAZ DA

Alacaklarla ilgili kulübün şu an için ödeme ve ödeme planının belirsiz olduğu, ilerleyen günlerde konunun çözüleceği, çalışıp çalışmamakta serbest olduğumuz söylendi. Ben de bu şartlarda çalışmalara başlayamayacağımı, serbest kaldığımı, basınımızı ve spor kamuoyunu bilgilendireceğimi, 2 sezondur bir hayli birikmiş maaş alacağımla ilgili gerekli yerlere başvuru yapacağımı kulübün sportif direktörüne söyledim. Karşılığında da “Sen bilirsin” hocam denildi. Olay tamamen bundan ibarettir. Sohbetimiz düzgün bir ortamda geçmiştir. Kendisi ile tokalaştık ve ayrıldık. Kulübün Sportif Direktörü ile maddi ve manevi bir sorunum yok, olamaz da… Teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.