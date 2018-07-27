Dalga sörfünde heyecan yarın sona erecek

Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kandıra'daki Babalı Sörf Köyü'nde düzenlenen şampiyonada, 35 sporcu 7 kategoride mücadele ediyor. Organizasyon yarın sona erecek. Kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporcular, Dalga Sörfü Milli Takımı'na seçilecek.

OLİMPİYATLAR İÇİN ÖNEMLİ

Organizasyon Komitesi Başkanı Ercüment Şensoy açıklamasında federasyon olarak dalga sörfünde Türkiye'de ilk defa bir şampiyona düzenlediklerini söyledi ve “Ülkenin dört bir tarafından gelen ve burada dereceye giren sporcularımızla Milli takımımızı oluşturacağız. Ardından Eylül’de Japonya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yarışacağız ve olimpiyat yolunda mücadele edecek olan aday kadromuzu da kuracağız" diye konuştu.

YARIŞILAN KATEGORİLER

Erkekler Kısa Tahta açık yaş

Erkekler Uzun Tahta açık yaş

Kadınlar Kısa Tahta açık yaş

Kadınlar Uzun Tahta açık yaş

Erkekler Uzun Tahta 18 yaş altı

Kadınlar Uzun Tahta 18 yaş altı

SUO açık yaş mix (standup paddle board)