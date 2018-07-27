Dalga sörfünde heyecan yarın sona erecek

Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kandıra'daki Babalı Sörf Köyü'nde düzenlenen şampiyonada, 35 sporcu 7 kategoride mücadele ediyor. Organizasyon yarın sona erecek. Kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporcular, Dalga Sörfü Milli Takımı'na seçilecek.
OLİMPİYATLAR İÇİN ÖNEMLİ
Organizasyon Komitesi Başkanı Ercüment Şensoy açıklamasında federasyon olarak dalga sörfünde Türkiye'de ilk defa bir şampiyona düzenlediklerini söyledi ve “Ülkenin dört bir tarafından gelen ve burada dereceye giren sporcularımızla Milli takımımızı oluşturacağız. Ardından Eylül’de Japonya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yarışacağız ve olimpiyat yolunda mücadele edecek olan aday kadromuzu da kuracağız" diye konuştu.
YARIŞILAN KATEGORİLER
Erkekler Kısa Tahta açık yaş
Erkekler Uzun Tahta açık yaş
Kadınlar Kısa Tahta açık yaş
Kadınlar Uzun Tahta açık yaş
Erkekler Uzun Tahta 18 yaş altı
Kadınlar Uzun Tahta 18 yaş altı
SUO açık yaş mix (standup paddle board)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz