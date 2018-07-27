Elmaser’den Özkarataş’a teşekkür

Yavuzspor Kulüp Başkanı Volkan Elmaser, Özkarataş’a konu ile ilgili teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı: 2009 yılından itibaren Yavuzspor tesisleri işletmeciliğini yapan Muhammet Özkarataş arkadaşımız bu aybaşından itibaren tesis işletmeciliği görevini bırakıyor.

TESİSLERİ KULÜBÜMÜZ İŞLETECEK

Bu tarihten itibaren Yavuzspor tesisleri Yavuzspor yönetimi tarafından işletilecek ve daha çok sporcumuzun hizmetinde olacaktır. Bu zaman zarfında Yavuzspor Kulübü’ne maddi manevî elinden gelen desteği veren, kulübün menfaatlerini kendi ticaretinin her zaman önünde tutan Muhammed Özkarataş arkadaşımıza kulübüm, mahallelisi ve spor adamı olarak teşekkür ediyor, bundan sonraki ticari hayatında başarılar diliyorum.