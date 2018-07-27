Taşköprü’de 3 futbolcu “Devam” dedi.

Yeni sezonda 1. Amatör Lig’de mücadele edecek olan Körfez ekibi Taşköprü Birlikspor, 2018-2019 sezonu transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Geçen sezon Taşköprü’ye büyük katkı sağlayan Hakan Temel, Koray Kalkan ve Ayaz Tuncer ile yeniden anlaşan yönetim etili bir kadro oluşturmaya devam ediyor