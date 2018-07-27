Yeni sezonda 1. Amatör Lig’de mücadele edecek olan Körfez ekibi Taşköprü Birlikspor, 2018-2019 sezonu transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Geçen sezon Taşköprü’ye büyük katkı sağlayan Hakan Temel, Koray Kalkan ve Ayaz Tuncer ile yeniden anlaşan yönetim etili bir kadro oluşturmaya devam ediyor
Bugün 12:15 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:17 TSİ )
Taşköprü’de 3 futbolcu “Devam” dedi.
Yeni sezonda 1. Amatör Lig’de mücadele edecek olan Körfez ekibi Taşköprü Birlikspor, 2018-2019 sezonu transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.
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Bugün 12:15 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz