Kağıtspor Kulübü’nün Vinsan’da bulunan Halkoyunları Eğitim Merkezi’nde Artvin, Balkan ve Kafkas yöreleri kursları başladı. Kurslara 12 ile 15 yaş arasındaki gençler katılabiliyor. 6 ay boyunca devam edecek kurs sonunda oluşturulacak takımlar ile belirlenen yörelerde sporcular Kağıtspor’u temsil etme fırsatı da yakalayacak.
Bugün 12:16 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:18 TSİ )
Halk Oyunu dersleri başladı
Kağıtspor Kulübü’nün Vinsan’da bulunan Halkoyunları Eğitim Merkezi’nde Artvin, Balkan ve Kafkas yöreleri kursları başladı.
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Bugün 12:16 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz