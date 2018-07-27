Halk Oyunu dersleri başladı

Kağıtspor Kulübü’nün Vinsan’da bulunan Halkoyunları Eğitim Merkezi’nde Artvin, Balkan ve Kafkas yöreleri kursları başladı. Kurslara 12 ile 15 yaş arasındaki gençler katılabiliyor. 6 ay boyunca devam edecek kurs sonunda oluşturulacak takımlar ile belirlenen yörelerde sporcular Kağıtspor’u temsil etme fırsatı da yakalayacak.