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Bugün 12:17 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:18 TSİ )

BORUSAN, Belçika’da idare etti

GT4 European Series’in 4. ayak yarışları 20-22 Temmuz tarihlerinde, Belçika’nın dünyaca ünlü ve sevilen Spa Francorchamps Pisti’nde gerçekleşti.

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Türkiye’yi ve Borusan Otomotiv Motorsport’u temsilen şampiyonaya katılan genç sporcular Yağız Gedik ve Ali Türkkan, ‘Dünyanın En Güzel Yarış Pisti’ ünvanına sahip olan Spa Francorchamps’da ilk kez yarıştılar.

İLK YARIŞI 16. BİTİRDİLER

Ali Türkkan ve Yağız Gedik sıralama turlarında elde ettikleri 2:35.324 ve 2:35.345’lik dereceleri ile, katılan 50 otomobil arasında ilk yarışta 20., ikinci yarışta 29. sıradan start almaya hak kazandı. Ali Türkkan tempolu bir yarış sergiledi ve pit stopta otomobili devralan Yağız Gedik’in de bu tempoyu devam ettirmesi ile takım ilk yarışı 16. olarak bitirmeyi başardı.

ALİ 14. OLDU

İkinci yarışta startta Yağız direksiyondaydı. Bu yarışta da yüksek bir performans sergileyen Borusan Otomotiv Motorsport pilotları önlerindeki güçlü rakiplerini geçerek  yükselmeyi başardılar ve pit stopta direksiyonu Yağız’dan devralan Ali ile finişe 14. sırada ulaşarak önemli puanlar elde etmiş oldular.

Bugün 12:17 TSİ - Spor

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