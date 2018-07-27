İYİ Parti'de ikna çabaları sürüyor

İYİ Parti’de Meral Akşener’in görevi bırakmasının ardından önümüzdeki ay yapılacak olağanüstü kurultayda tekrar aday olması için ikna çabaları devam ediyor. Bu kapsamda yarın tüm ülke genelinde sabahın erken saatlerinde yolacak çıkacak araçlar Osmangazi Köprüsü’nde konvoy oluşturarak buradan Meral Akşener’in Beylerbeyi’ndeki evinin önüne gidilecek. Akşam saatlerinde Akşener’in evinin önünde buluşacak teşkilatlar partinin seçim sloganları arasında yer alan “YüzünüBizeDön” sloganıyla Akşener’e bir kez daha geri dön çağrısı yapacak.

KOCAELİ’DEN YOĞUN KATILIM

İstanbul’da yapılacak olan geri dön çağrısına Kocaeli’den de yoğun katılım bekleniyor. İzmit’in Osmangazi Köprüsü’ne yakın olmasından dolayı Kocaeli teşkilatları kendi araçları ile öğle saatlerinde yola çıkarak Osmangazi köprüsünde bekleyen araç konvoyuna katılarak Akşener’in evinin önüne hareket edilecek. Konuyla ilgili görüş belirten İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Emrah Alper Bozatlı, “Kocaeli’den yoğun katılım bekliyoruz” dedi.