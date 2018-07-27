Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:28 TSİ- Gündem ( G : Bugün 17:14 TSİ )

İYİ Parti'de ikna çabaları sürüyor

İYİ Parti’de Meral Akşener’in görevi bırakmasının ardından Akşener’in geri dönmesi için ikna çabaları devam ediyor. Bu kapsamda yarın tüm ülke genelinden büyük araç konvoylarıyla birlikte Akşener’in Beylerbeyi’nde bulunan evinin önüne gidilerek bir kez daha geri dön çağrısı yapılacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İYİ Parti’de Meral Akşener’in görevi bırakmasının ardından önümüzdeki ay yapılacak olağanüstü kurultayda tekrar aday olması için ikna çabaları devam ediyor. Bu kapsamda yarın tüm ülke genelinde sabahın erken saatlerinde yolacak çıkacak araçlar Osmangazi Köprüsü’nde konvoy oluşturarak buradan Meral Akşener’in Beylerbeyi’ndeki evinin önüne gidilecek. Akşam saatlerinde Akşener’in evinin önünde buluşacak teşkilatlar partinin seçim sloganları arasında yer alan “YüzünüBizeDön” sloganıyla Akşener’e bir kez daha geri dön çağrısı yapacak.

KOCAELİ’DEN YOĞUN KATILIM

İstanbul’da yapılacak olan geri dön çağrısına Kocaeli’den de yoğun katılım bekleniyor. İzmit’in Osmangazi Köprüsü’ne yakın olmasından dolayı Kocaeli teşkilatları kendi araçları ile öğle saatlerinde yola çıkarak Osmangazi köprüsünde bekleyen araç konvoyuna katılarak Akşener’in evinin önüne hareket edilecek. Konuyla ilgili görüş belirten İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Emrah Alper Bozatlı, “Kocaeli’den yoğun katılım bekliyoruz” dedi.

Bugün 12:28 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İYİ Parti'de ikna çabaları sürüyor mask
İYİ Parti'de ikna çabaları sürüyor
Bahçeli'den ekmek zammı yorumu! mask
Bahçeli'den ekmek zammı yorumu!
Körfez’de uyuşturucu kullanımı yüzde 50 düştü mask
Körfez’de uyuşturucu kullanımı yüzde 50 düştü
Savaştan kaçan Suriyeli kadınlar kuaför olacak mask
Savaştan kaçan Suriyeli kadınlar kuaför olacak
İHH Kurban Bayramı bedeli 750 TL mask
İHH Kurban Bayramı bedeli 750 TL
Kandıra temizlik için sefer sayısı artırıldı mask
Kandıra temizlik için sefer sayısı artırıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gebze'de o firma iflas etti! mask
Gebze'de o firma iflas etti!
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı" mask
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı"
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek... mask
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek...
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı... mask
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı...

GALERİ

Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL