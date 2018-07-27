AKP icra kurulunda değişiklik yapılacak

24 Haziran seçimleri öncesinde AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, milletvekili aday adayı olabilmek için il başkanlığı görevini bırakmıştı. Ceyhan’ın yerine ise partinin siyasi hukuk işler sorumlu başkan yardımcısı, ilimizde serbest avukatlık yapan Abdullah Eryarsoy vekaleten atanmıştı. Seçim sürecinde gösterdiği başarılı performansıyla dikkat çeken Eryarsoy, geçtiğimiz günlerde genel merkez tarafından il başkanı olarak resmen atandı.

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Çiçeği burnunda AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un, mevcut yönetimde bir değişiklik yapılmadan çalışmalarına devam edeceği ancak 14 kişiden oluşan icra kurulunda ise bazı değişiklikler yapacağı öğrenildi. Eryarsoy, mevcut seçilmiş yönetim ile olağan kongreye kadar yani 2020 veya 2021’e kadar devam edecek. Eryarsoy’un il başkanı olmasının ardından partide Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevinde boşluk olmuştu. Eryarsoy’un, eski görevinin yerine kimi getireceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.