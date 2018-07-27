Başkan Üzülmez engellilerin yüzünü güldürdü

Kartepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Ataevler Kültür Merkezi’nde organize edilen motivasyon etkinliği, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde sürdürülmeye devam ediyor. Düzenlenen son etkinliğe ilçede faaliyet gösteren; Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Gündoğdu Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ve Türk Anneler Derneği Akmeşe Zihinsel Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri katıldı.

TEBESSÜM BÜYÜK KAZANIM

Tüm engellilere dezavantajlı gruplara sevgi ve ilgiyle hizmetlerini sürdüren Kartepe Belediyesi, rehabilitasyon merkezi öğrencileri için düzenlediği motivasyon etkinliğine katılan özel öğrencilere ve ailelerine, mutlulukla hatırlayacakları güzel bir gün yaşattı. Çeşitli ikramların, hediyelerin, oyun ve eğlencenin hâkim olduğu etkinliğe katılan özel bireyler, doyasıya eğlenerek güzel bir gün geçirdiler.

“HEPİMİZİN EVLATLARI”

Temmuz ayında dünyaya gelen özel bireylerle birlikte pasta keserek, bu özel günlerinde onları yalnız bırakmayan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kardeşlerimiz sadece anne, babalarının değil hepimizin birer evladıdır. Bu bağlamda küçük-büyük demeden hepsinin yanlarındayız. Rehabilite süreçlerine, bu tür farkındalık organizasyonları ile katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yüzlerindeki tebessüm ve kalplerindeki mutluluğu en büyük kazanımlardan biri olarak görüyoruz” dedi.