Belsa’da toplu doğum günü

İzmit Belediyesi’nin toplu doğum günü etkinlikleri kaldığı yerden devam ediyor. Geride bıraktığımız günler temmuz ayında doğanlar için Belsa Plaza’da düzenlenen son toplu doğum günü kutlamasına, Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç da katıldı. Çeşitli hediyelerin verilip, pasta kesilen kutlama etkinliğinde konuşan Başkan Yardımcısı Güray Oruç, İzmit Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunun belirterek,“ Hepinizin doğum gününü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice yıllar dilerim. Belediyemizdeki bu güzel etkinlik sayesinde çalışanlarımız arasındaki dostluk ve dayanışma daha da güçlenmektedir” dedi.