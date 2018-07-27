Gebze Center’da etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Yönetimi JLL Türkiye tarafından yapılan Gebze Center, açıldığı günden bu yana Gebzelileri dünyaca ünlü pek çok markayla buluşturmanın yanı sıra kültür-sanat etkinlikleriyle de misafirlerine eğlenceli vakit geçirme fırsatı sunuyor. Gebze Center, bu kez ‘Bir Nefeste Cazdan Hicaza’ müzik dinletisini Gebzelilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Kurum, her tarzdan müziğin başarıyla seslendirileceği bu günde tüm müzikseverleri 28 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de Gebze Center Müzik Bahçesi’ne bekliyor.
Bugün 12:40 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:41 TSİ )
Gebze Center’dan müzik dinletisi
Bugüne kadar pek çok ünlü sanatçıyı ziyaretçileriyle buluşturan Gebze Center, şimdi de‘Bir Nefeste Cazdan Hicaza’ müzik dinletisi ile Gebzelilerin karşına çıkmaya hazırlanıyor.
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Bugün 12:40 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz