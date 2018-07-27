Aralık 2017 tarihinden önce yapılan kaçak yapıların kayıt altına alınması için çıkartılan imar barışından yararlanmak isteyen vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla, İzmit Belediyesi Süper Hizmet Birimi’nde özel bir masa oluşturuldu. Her gün yüzlerce vatandaşın gelerek bilgi aldıkları danışma masasını imar komisyon başkanı belediye meclis üyesi Aykut Bozkurt, Hamit İlker Ulusoy, Erdoğan Çakır ve Güzin Taştekin ziyaret ederek çalışma hakkında bilgi aldılar. İmar barışından yararlanmak isteyenlerin 31 Ekim tarihine kadar başvurularını yapmaları gerektiği kaydedildi.
Bugün 12:41 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:42 TSİ )
İmar Barışı masasına yoğun ilgi
İzmit Belediyesi İmar Komisyonu üyeleri, imar barışı için belediye girişinde oluşturulan danışma masasını ziyaret etti.
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Bugün 12:41 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz