Murathan Hancı Isparta’da!

İşitme Engelli Karate sporcusu Murathan Hancı, Isparta’daki Türkiye ErkeklerKarate Şampiyonası 52 kilo kata ve kumitede başarı ile mücadele etti. Isparta Işıkkent Spor Salonu’ndaki yarışmalarda Hancı’nın antrenörü Soner Açıkyol, karate branşına destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Kartepe’de 150 sporcu ile çalıştıklarını ifade eden Açıkyol, karate sporu ile ilgilenmek isteyenleri de ailelerine davet etti.