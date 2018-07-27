Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:42 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:43 TSİ )

Murathan Hancı Isparta’da!

İşitme Engelli Karate sporcusu Murathan Hancı, Isparta’daki Türkiye ErkeklerKarate Şampiyonası 52 kilo kata ve kumitede başarı ile mücadele etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İşitme Engelli Karate sporcusu Murathan Hancı, Isparta’daki Türkiye ErkeklerKarate Şampiyonası 52 kilo kata ve kumitede başarı ile mücadele etti. Isparta Işıkkent Spor Salonu’ndaki yarışmalarda Hancı’nın antrenörü Soner Açıkyol, karate branşına destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Kartepe’de 150 sporcu ile çalıştıklarını ifade eden Açıkyol, karate sporu ile ilgilenmek isteyenleri de ailelerine davet etti.

Bugün 12:42 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Murathan Hancı Isparta’da! mask
Murathan Hancı Isparta’da!
İki şampiyon Cihan Hastanesi’nde mask
İki şampiyon Cihan Hastanesi’nde
Taşköprü’de 3 futbolcu “Devam” dedi. mask
Taşköprü’de 3 futbolcu “Devam” dedi.
Tuğrul Köz: Koordinatörlük verselerdi de kabul etmezdim! mask
Tuğrul Köz: Koordinatörlük verselerdi de kabul etmezdim!
Elmaser’den Özkarataş’a teşekkür mask
Elmaser’den Özkarataş’a teşekkür
Dalga sörfünde heyecan yarın sona erecek mask
Dalga sörfünde heyecan yarın sona erecek
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gebze'de o firma iflas etti! mask
Gebze'de o firma iflas etti!
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı" mask
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı"
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek... mask
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek...
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı... mask
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı...

GALERİ

Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL