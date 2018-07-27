İşitme Engelli Karate sporcusu Murathan Hancı, Isparta’daki Türkiye ErkeklerKarate Şampiyonası 52 kilo kata ve kumitede başarı ile mücadele etti. Isparta Işıkkent Spor Salonu’ndaki yarışmalarda Hancı’nın antrenörü Soner Açıkyol, karate branşına destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Kartepe’de 150 sporcu ile çalıştıklarını ifade eden Açıkyol, karate sporu ile ilgilenmek isteyenleri de ailelerine davet etti.
Bugün 12:42 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:43 TSİ )
Murathan Hancı Isparta’da!
İşitme Engelli Karate sporcusu Murathan Hancı, Isparta’daki Türkiye ErkeklerKarate Şampiyonası 52 kilo kata ve kumitede başarı ile mücadele etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:42 TSİ - Spor
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz