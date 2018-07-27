Kocaeli'de otoparka zam!

Kocaeli’de halihazırda çok ciddi bir otopark sorunu olmasına rağmen zamlar da gelmeye devam ediyor. Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde uygulamaya başlayan ulaşım zammı ile birlikte otoparklara da zam geldi. UKOME'nin (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) aldığı karara göre Kocaeli'deki otoparklara yüzde 10 oranında zam yapıldı.