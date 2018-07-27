Kocaeli’de halihazırda çok ciddi bir otopark sorunu olmasına rağmen zamlar da gelmeye devam ediyor. Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde uygulamaya başlayan ulaşım zammı ile birlikte otoparklara da zam geldi. UKOME'nin (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) aldığı karara göre Kocaeli'deki otoparklara yüzde 10 oranında zam yapıldı.
Bugün 12:46 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:51 TSİ )
Kocaeli'de otoparka zam!
UKOME'nin aldığı karara göre Kocaeli'deki otoparklara yüzde 10 oranında zam yapıldı.
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Bugün 12:46 TSİ - Ekonomi
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Yorumlar
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Emre Meşe - Benim anlamadığım sokakta araç parkı yapıyor insanlar fiyatlar zaten pahallıydı şimdi neyin zammı bu ortada bir tüketim yok mal alım satımı yok araçların durduğu yerlere extra birşeymi yapıldı anlamıyorum ki otopark çalışanı sorsan aynı maaşı alıyor neyin zammı bu arkadaş
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