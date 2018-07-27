Eriklitepe, misafirlerini bekliyor

Ballıkayalar, Beşkayalar, Kuzuyayla, Uzuntarla, Suadiye, Gaziler Dağı ve Uzunkum tabiat parklarından sonra Gölcük Belediyesinin 10 milyon liranın üzerinde yatırımıyla kente kazandırılan, Bursa ve Kocaeli sınırındaki Eriklitepe Tabiat Parkı, günübirlik kamp ve piknikçiler başta olmak üzere bungalov tipi kır evleriyle doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi olmaya başladı. Bursa'nın İznik ilçesine sınır Mamuriye Mahallesi'ndeki 63 hektarlık Erikli Düzü Yaylası'ndaki "Eriklitepe Tabiat Parkı", sık kayın ormanlarıyla "Güneşin toprağa ulaşmadığı yer" olarak tanımlanıyor. Gölcük’ün şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan tabiat parkına, büyük bölümü asfalt olan yoldan yarım saatlik yolculukla ulaşılabiliyor.

Tek bir ağaç bile kesilmedi

Gölcük Belediyesi, günübirlik kamp ve piknik kullanım alanları, seyir kulesi, bungalov tipi evler, yürüyüş parkurları, çadır kamp alanları, macera parkı, kafeterya ve çay bahçeleri gibi hizmetlerin yer aldığı tabiat parkına, kapsamlı bir turizm kompleksi olması yönünde yatırımlarını sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürü İlyas Çiçek, yaptığı açıklamada, tabiat parkının 2011 yılındaki tescil işleminin ardından Gölcük Belediyesine tahsisinin gerçekleştiğini bildirdi. "İlimizin yüzde 45,8'i ormanlık alanlardan oluşuyor. İlimizde 10 koruma alanımız var, bunlardan 8'i tabiat parkı, biri yaban hayatı geliştirme sahası, biri de sulak alan." diyen Çiçek, tabiat parklarının 5'ini kamu kurumlarının işlettiğini, Eriklitepe'de Gölcük Belediyesi'nin duyarlılığıyla tek ağaç kesilmeden projenin hayata geçtiğini kaydetti.

Çiçek, amaçlarının tabiatı tanıtmak ve ildeki tabiat turizmi potansiyelini arttırmak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim açımızdan Kocaeli'nin en önemli alanlarından biri Eriklitepe Tabiat Parkı'dır. Gelen ziyaretçiler burada neyle karşılaşacaklar? İçinde 29 ayrı aktivite bulunan bir macera parkuru yer alıyor. Konaklama imkanı mevcut, 15 kır eviyle hizmet sunuluyor. Yöre halkının, köylülerimizin ürünlerini satabilecekleri mahalli satış ünitelerimiz var. Burada aynı zamanda bir ekoturizm amaçlıyoruz. Burada yaşayan insanlar, ürettiklerini burada satabilmeli. Burası İstanbul'un kapısı. İstanbulluların başka bir yere gitmesine gerek yok. Tabiat parklarımız bunun için en ideal alanlar."

Sapanca ve İznik gölleri ile İzmit körfezi manzaralı teras

Tabiat parkının içinde yürüyüş parkurunun da bulunduğuna dikkati çeken Çiçek, "İnsanlarımız burada konaklayacak ama boş durmayacak. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş parkurumuz var. Bir seyir kulesi inşa edilecek, 12 metre yükseklinde kulede ziyaretçilerimiz Sapanca Gölü, İzmit Körfezi ve İznik Gölü'nü görebilecek." diye konuştu.

Kayın ormanlarının içinde temiz havasıyla eşsiz bir park olduğunu vurgulayan Çiçek, şöyle devam etti:

"Sadece flora değil, fauna yönünden de zengin. Kuş sesleri, hayvan seslerinden buranın zenginliğini görüyoruz. Bir tarafı Bursa, bir tarafı Kocaeli... Sınırda yer alıyor. Burada hem Kocaeli'ye, hem Bursa'ya, hem sınır diyebileceğimiz yakınlıkta Sakarya'ya hizmet etmiş olacağız. İnsanları buraya davet ediyoruz, gelip görsünler, temiz havayı solusunlar. Kocaeli her ne kadar 'sanayi kenti' görülüyorsa da bitki örtüsü, biyoçeşitlilik, orman yönünden çok zengin. Sanayi kenti algısını mesire alanlarımız, tabiat parklarımız, ormanlarımızla yıkacağız."

Beş yıldızlı otel konforunda bungalovlar

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ise Donanma Komutanlığının ilçelerinde bulunmasından dolayı "Donanma Kenti" olarak anıldığını anımsattı. "İlçemiz, bir tarafında denizi, diğer tarafında Samanlı Dağları'yla sınırlı bir alan içinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşamın merkezinde." diyen Ellibeş, Eriklitepe'nin yıllardan beri piknik alanı olarak kullanılan, huzur veren bir yer olduğunu anlattı. Ellibeş, "Eriklitepe, deniz seviyesinden yaklaşık bin metre yüksekte bir alan. Yıllardır oraya pikniğe gideriz, uzun kayın ağaçlarının olduğu, mevsimin en sıcak olduğu temmuz, ağustos aylarında bile güneş ışınlarının aşağıya inemediği güzel bir ormanlık arazi. Kendi doğal suyu bulunan, insanların amatörce, kısıtlı imkanlarla piknik yaptığı alanlardan biriydi. Girişimlerimiz sonucu 63 hektarlık alan tabiat parkı olarak ilan edildi, Gölcük Belediyesi olarak Tarım ve Orman Bakanlığından kiraladık. Bu alan için hazırladığımız projeyi bir yıl gibi kısa sürede hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

"Yaşam alanlarını yerleştirirken ağaçlara hiç dokunmadık"

İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirden ziyaretçilerin geldiğine işaret eden Ellibeş, alanda beş yıldızlı otel konforunu aratmayacak bungalov tipi 15 ev bulunduğunu belirtti. Proje hayata geçirilirken orman özelliğini korumaya titizlik gösterdiklerini vurgulayan Ellibeş, "Tabiat parkındaki sosyal yaşam alanlarını yerleştirirken mevcut ağaçlara hiç dokunmadık, var olan boşluklara yerleştirdik, hiç ağaç kesmedik. Çevreye, yeşile olan saygımız sonsuz üst düzeyde, çok şükür ağaçlarımızı kesmeden sistemi oturttuk." diye konuştu.