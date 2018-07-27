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Bugün 13:18 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:20 TSİ )

İMES OSB’den yeni merkez

Dilovası VI. İMES Organize Sanayi Bölgesi kuracağı ileri mühendislik mükemmeliyet merkezi ile sanayinin ara eleman sorununa çözüm bulmayı hedefliyor.

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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteği ile İMES OSB Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde kurulan mükemmeliyet merkezi 2019 yılında faaliyette geçecek.

6 AYLIK EĞİTİMLER

Maksimum altı aylık eğitim süresi ile ara eleman yetiştirecek merkez, aynı zamanda bölgedeki diğer OSB'lere de hizmet verecek bir Ar-Ge merkezi işlevi görecek. Firmaların rekabet güçlerini artırabilmek için nitelikli üretimin şart olduğunu ifade eden İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, nitelikli üretim içinde nitelikli ara eleman yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

RAPOR HAZIRLANACAK

Meslek lisesi meslek yüksek okulları ve hatta üniversite mezunlarının sanayiye geldiklerini yeterli olmadıklarını söyleyen Küçükay, “Eğitim sistemimizde çarpıklıklar var. Meslek okullarını bitirenlerin büyük çoğunluğu kendi işini yapmıyor. Biz bu sorunu gidermek amacıyla mükemmeliyet merkezi kurmaya karar verdik. Kuruluş aşamasında destek aldığımız MARKA bize kays diye bir program açtı ve tüm kapsamlı bilgilerimizi oraya aktardı. Projeyi Kalkınma Bakanlığı'nın desteği ille hazırladığımız için fizibilite raporumuzu da bakanlığının kuruluşuna yaptırdık, daha sonra da gerekçelendirme raporu hazırlanacak” dedi.

MALİYET 12.5 MİLYON LİRA

Projenin nihai onayının sene sonunu bulmasının beklendiğini de sözlerine ekleyen Küçükay, şöyle konuştu: “Merkezimiz 2019'da faaliyete geçecek. Bina biz yapacağız bunun dışında makine ve ekipmanı, ölçüm aletleri, test cihazları ve yazılımlar MARKA tarafından hibe yoluyla karşılanacak. Toplam maliyet 12,5 milyon lira olacak. Merkezden mezun olanların fabrikalarda 3 bin lira maaş ile işe başlamasını hedefliyoruz. Eğitim süresi maksimum 6 ay olacak. İMES'te en çok ihtiyaç duyulan ara elemanın CNC operatörüdür. İşin ustalarını arıyoruz. Merkezimiz aynı zamanda diğer OSB'lere de hizmet verebilecek güçte bir Ar-Ge merkezi olacak.”

Bugün 13:18 TSİ - Ekonomi

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