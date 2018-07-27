SEDAŞ ekiplerinin enerji mücadelesi

Kartepe’de yol kenarında bulunan ağaçlar yola devrildi ve yolu kapattı. Sağanak yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sakarya ve Düzce’de de benzer olaylar yaşandı. SEDAŞ ekipleri yağan yağmur ve rüzgara aldırmadan elektrik enerjisinin verilmesi için alarm halinde çalışmalarını sürdürdüler.

HATLAR DÜZENLENDİ

Kartepe’de şebeke üzerine uçan büyük ağaç dalları ise şebekeye zarar verdi ve ilçede bazı bölgelerde elektrik kesintilerine yol açtı. Kandıra’da şebeke üzerine düşen yıldırım izalotörleri parçalayarak 3/0 iletkenli hattın kopmasına yol açtı. Orta gerilim şebekesinde SEDAŞ ekiplerinin çalışması ile enerji hattının iletkenleri yeniden çekildi ve izalotörler yenilendi.