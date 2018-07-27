Kartepe bilboard ihalesi yapıldı

Kartepe Belediyesi toplantı salonunda yapılan ihalede komisyon başkanlığını Bilgi İşlem Müdürü Başkanı Kerim Kandaz başkanlığında yapılan ihaleye katılımcılar tarafından iki teklif verildi.
TEKLİFLER VERİLDİ
Yaklaşık maliyeti 785 bin 350 lira olan ihaleye isteklilerden Bc Ajans Bilal Canbaz 675 bin lira ve İhsan Ticaret-İhsan Oruç ise 513 bin 750 lira teklifte bulundu. Verilen tekliflerin değerlendirilmesinin ardından kazanan firmanın açıklanacağı belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz