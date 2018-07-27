Çiftlik Bank’la yüzlerce vatandaşın dolandırılmasından sonra şimdi de ‘kuzu vurgunu’ ortaya çıktı. Tarım Federasyonu Derneği’nin bir şirket aracılığıyla 40 kişiyi ‘kuzu üreteceğiz’ vaadiyle 2,5 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Şirketin hiçbir faaliyette bulunmadığını fark eden mağdurlar soluğu savcılıkta aldı.
Bugün 13:22 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:23 TSİ )
ÇiftlikBank'tan sonra şimdi de kuzu vurgunu!
Çiftlik Bank’la yüzlerce vatandaşın dolandırılmasından sonra şimdi de ‘kuzu vurgunu’ ortaya çıktı.
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Bugün 13:22 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz