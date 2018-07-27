ÇiftlikBank'tan sonra şimdi de kuzu vurgunu!

Çiftlik Bank’la yüzlerce vatandaşın dolandırılmasından sonra şimdi de ‘kuzu vurgunu’ ortaya çıktı. Tarım Federasyonu Derneği’nin bir şirket aracılığıyla 40 kişiyi ‘kuzu üreteceğiz’ vaadiyle 2,5 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Şirketin hiçbir faaliyette bulunmadığını fark eden mağdurlar soluğu savcılıkta aldı.