Konu hakkında açıklamada bulunan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, “İnşallah bu yıl hem ihracat rakamlarımız iyi olacak hem de üretici geçen yıl ki mağduriyetini telafi etmiş olacak. Kaliteli ürün ve üreticinin bilinçlenmesiyle kuru kayısı 10 lira bandını yakaladı. Kuru kayısının 10 lira bandına ulaşmasında kentte herkesin katkısı oldu” dedi.
Bugün 13:22 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:24 TSİ )
Kuru kayısı fiyatı arttı
Malatya'da geçen yıl hasat döneminde 6 liraya satılan kuru kayısı, bu sezon 10 liradan alıcı buluyor.
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Bugün 13:22 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz