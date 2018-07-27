Kuru kayısı fiyatı arttı

Konu hakkında açıklamada bulunan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, “İnşallah bu yıl hem ihracat rakamlarımız iyi olacak hem de üretici geçen yıl ki mağduriyetini telafi etmiş olacak. Kaliteli ürün ve üreticinin bilinçlenmesiyle kuru kayısı 10 lira bandını yakaladı. Kuru kayısının 10 lira bandına ulaşmasında kentte herkesin katkısı oldu” dedi.