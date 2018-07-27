Dev paket tamam

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, mayıs ayında gerçekleştirdikleri Çin seyahatindeki görüşmelerin meyvesini verdiğini belirtti.

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Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3.6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığına dikkati çeken Albayrak, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

ÇİNLİ BAKAN İLE GÖRÜŞECEK

Albayrak, mayıs ayındaki Pekin ziyareti sırasında Uluslararası Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile görüşerek, Türkiye'deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuştu.

Bugün 13:23 TSİ - Siyaset

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