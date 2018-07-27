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Bugün 18:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:45 TSİ )

Ceyhun Hoşdil: 1-2 kelime 1-2 milyon demek!

Kocaelispor Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil sorularımızı yanıtladı.

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Hoşdil, çok hassas bir süreçten geçtiklerinin altını çizdi ve camiadan anlayış bekledi.

HERKESİ ANLIYORUZ

Kocaelispor’un antrenmanını izleyen Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil gazetemize yaptığı açıklamada camiadan sabır ve anlayış beklediklerini belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Tüm samimiyetimle söylüyorum ki çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Bir iki farklı anlatım, yanlış algı, bir iki yanlış kelime kulüp için 1-2 milyon demek. Herkesi çok iyi anlıyoruz. Taraftar da basın da haklı. Ancak bazı şeyleri gizli yürütmek zorundayız.

İŞİMİZ SAYMAKLA BİTMEZ

Göreve geldiğimizden beri kulübün tek bir delikli kuruşunun hesabını yapıyoruz. Yakın zamanda yaptığımız iç transferde kulübün menfaati için ne kadar dikkatli ve hassas olduğumuzu belirtmek isterim. Resmen 3’ün 5’in pazarlığını yaptık. Herkes kadar biz de transferi açmak istiyoruz. Açıkçası bir şekilde bu iş olmalı. B ya da C planlarımız, aksiyonlarımız olmalı. Belli bir mesafe kat ettiğimiz biliniyor zaten. Bu anlamda halka verilecek mesajlar da önem çok arz ediyor. Biraz daha sabır ve anlayış bekliyoruz. Ama şu da var. İşimiz sadece transferi açmakla bitmiyor. Saymakla bitmez!

BU KADARINI BEKLEMİYORDUM

Takımımızın çalışmaları iyi gidiyor. Açıkçası ben de bu kadarını beklemiyordum. Henüz ikinci gün topla çalışmalara ve çift maçlara başladık. Hocalarımızın iş ahlakı ve konsantrasyonundan memnunuz. Coşkusu yüksek antrenmanlar oluyor. Grubumuzda kuvvetli takımlar mutlaka olacaktır. Futbolcu arkadaşlarımızın, il takımlarının fazla olduğu bu grupta var olan güçlerinin tamamını sahaya yansıtacağına olan inancım sonsuz.

Bugün 18:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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