Hodrimeydan Vinsan’a çıkarma yaptı!

Kocaelispor’da sezon öncesi çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. 28 futbolcunun yer aldığı takımda moraller iyi. Halkın Takımı’nın önceki gün çok özel konukları vardı. Mesafe tanımaksızın Kocaelispor’u takip eden Hodrimeydan taraftar grubu Yeşil Siyahlıları ziyaret etti. Yaklaşık 60 kişilik grup Vinsan Tesisleri’ne geldi ve antrenmanı takip etti. Tezahüratlarla Vinsan’ı inleten 12. adam takıma moral verdi.

BİZ DE BEKLİYORUZ

Teknik Adam Galip Gündoğdu ile bir süre sohbet eden Hodrimeydan Taraftar Lideri Enver Güler antrenman sonunda takıma tatlı ikram etti ve “Bizler daha önce olduğu gibi bundan sonra ve her zaman Kocaelispor’un peşinde koşmaya devam edeceğiz. Transferin açılmasını biz de bekliyoruz. En kısa sürede sonuna ulaşacağına inanıyoruz. Hepinize güveniyor ve başarılar diliyoruz” dedi. Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu ise taraftarın Kocaelispor için çok önemli olduğunu, ziyaretin kendilerine moral verdiğini söyledi.