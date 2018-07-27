Saha zemininin ve çevresinin yenilendiği stadın Ağustos’un 2 ya da 3. haftası tam anlamı ile hazır hale getirileceği belirtildi. Öte yandan Körfez’deki Esentepe Stadı’nda da çalışmalar devam ederken, Dilovası Stadı’ndaki yenileme çalışmalarına Ekim ya da Kasım ayında başlanacağı öğrenildi.
Bugün 13:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:48 TSİ )
Derbent Stadı’nda hummalı çalışma
Kartepe’deki birçok kulübe ev sahipliği yapan Derbent Stadı’nda bakım çalışmaları devam ediyor.
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Bugün 13:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz