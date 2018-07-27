Derbent Stadı’nda hummalı çalışma

Saha zemininin ve çevresinin yenilendiği stadın Ağustos’un 2 ya da 3. haftası tam anlamı ile hazır hale getirileceği belirtildi. Öte yandan Körfez’deki Esentepe Stadı’nda da çalışmalar devam ederken, Dilovası Stadı’ndaki yenileme çalışmalarına Ekim ya da Kasım ayında başlanacağı öğrenildi.