Karabacak, şampiyonu kabul etti

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Bekir Güven ve Kulüp Antrenörü Adnan Şamdan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Milli Sporcu Eray Şamdan’ı tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Karabacak, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti ve “Spora yaptığımız yatırımlar devam edecek. Eray gibi Ay Yıldızlı Bayrağımızı Dünyanın dört bir yanında dalgalandıran nice Dünya Şampiyonalarını yetiştireceğimizden şüphemiz yok. Eray kardeşimizle birlikte esas hedefimiz Tokyo Olimpiyatları” diye konuştu.