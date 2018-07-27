Deniz İnan’ın yeni kitabı: Mor Mahzen

Şiirlerindeki akıl oyunları ve farklı imge tamlamaları ile okuyucularını maceralara sürükleyen şair, Mor Mahzen’de de geleneği bozmamış ve ritmi hiç düşmeyen bir kitap yazmış. Deniz İnan, Birhan Keskin’in şiirinde geçtiği gibi, “yarı trak yarı buralı” bir şair. Babası Bulgaristan’dan Trakya’ya, annesi de Makedonya’dan Trabzon’a göç etmiş. O ise kendini İzmitli olarak tanımlıyor. Şairlerin sanatlarıyla ön plana çıkmakta zorlandığı ülkemizde, o istikrarlı çizgisi ve sanatıyla ayakta kalmış inatçı bir kadın şair diyebiliriz.

3 YILDIR İZMİT'TE ŞİİR SAHNESİNİ YAPIYOR

17 yıldır şiir sahnelerinde yerini alan şair, son üç yıldır da İzmit’te “Şiirin Kırk Yüzü” adıyla kendi şiir sahnesini yapıyor. Üç yıldır her ayın son Cumartesi günü sahneler; şiirlere, şairlere ve tüm şiir severlere kapılarını açıyor. Şiirin Kırk Yüzü etkinliklerinde Deniz İnan, genç şiirsever ve şairleri sahneye ısrarla davet ederken, gençlerin yetiştirilmesindeki emeği ile İzmit’te adından söz ettiriyor. İnan aynı zamanda, Şiir ve Şarap geceleri ile şehrimizin önemli isimlerine kendi evinin kapılarını açarak şiirin yudumlandığı, dizelerin damakta tat bıraktığı gecelere de imza atıyor.