Kocaeli 1937 Seka’da yıldızı parlayan başarılı orta saha oyuncusu Osman Kaya da Siyah Beyazlı ekip ile anlaştı. 1996 İzmit doğumlu futbolcu Saraybahçe, İzmit Belediye, 1937 Seka ve Derbent takımlarında da ter döktü.
Bugün 13:54 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:55 TSİ )
Osman Kaya “Yuvacık” dedi
Daha önce kadrosuna sol kanat oyuncusu Harun Eren ve forvet Furkan Filiz’i katan Yuvacıkspor bir önemli isimle daha anlaştı.
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Bugün 13:54 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz