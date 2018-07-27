KADEM: İlk yardım hayat kurtarır!

Kocaeli İl Temsilciliği ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile ilk yardım kursu eğitimleri kaldığı yerden devam ediyor. Acil Sağlık Hizmetleri Müdürü Dr. Arzu AŞI, Hemşire Aygül Tekin, Ebe Ayten Şeremet tarafından temsilcilik binasında 2 gün süre ile 12 katılımcıya ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimler sonunda yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları teslim edildi.

“ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK”

Eğitim sırasında konuşan KADEM İl Temsilcisi Berna ABİŞ; “İlk yardım eğitimi ve ilk yardım sertifikası yok ise karşılaştığımız kazalarda yaptığımız müdahaleler, yaralan kişinin durumunun daha da kötüye gitmesine neden olabilir. En başta ailemizde ve çevremizde karşılaştığımız kazalara doğru ve yerinde müdahale yapabilmek için ilk yardım eğitiminin önemi büyük” dedi.