Esentepeli kadınlara spor salonu müjdesi

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Evden Okula Haydi Anneler Spora’ projesi Körfez’de büyük ilgi görüyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da AKP İlçe Başkanı Şener Söğüt ile birlikte Çelik Sanayi Ortaokulu’nda proje kapsamında eğitim gören kadınlarla bir araya geldi. Toplantıya; Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü yöneticileri ile Çelik Sanayi Ortaokulu Antrenörü Meliha Avcı ve okul yöneticileri katıldı.

450 KADIN EĞİTİM GÖRÜYOR

Antrenör Meliha Avcı, bölgede 450 kadınla birlikte eğitimleri sürdürdüklerini belirterek, “Her geçen gün büyüyen bir aile gibi olduk. Güzel bir sinerji yakalandı. Bir zaman sonra düzenli olarak spor yapan kadınlarımızın rahatsızlıklarında azalmalar olduğunu gördük. Bunlar bizi de mutlu etti” ifadelerini kullandı.

KARAOSMANOĞLU’NDAN MÜJDE

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise kadınlara müjdeli haber verdi. Kadınların talebi doğrultusunda okulun bahçe kısmında 250 metrekarelik spor salonu için talimat veren İbrahim Karaosmanoğlu, tüm eksiklerinin de giderileceğini belirtti. Kadınlar ise hem Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a hem de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.