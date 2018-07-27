Gölcük, gelişip büyümeye devam ediyor

Körfez’in en mutena bölgesinde yer alması yeşili, turizmi ve sahilleriyle Gölcük büyük teveccüh ve ilgi görmeyi sürdürüyor. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in talimatlarıyla her alanda gelişen ve büyüyen, dikkatleri üzerinde toplayan bir şehir haline geldi.

TERMAL ŞEHİR

Yazlık bölgesinde bulunan tarihi Ilıca, yapılan tesis ile vatandaşların ve tüm bölgenin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tarihi 2.’nci yüzyıla dayanan Ilıca, birçok derde deva suyu ile uğrak yer haline geldi. Bünyesinde, bay bayan termal havuzlar, Türk hamamı, sauna ve buhar odası ve dinlenme mekanlarını barındıran tesisler her gün halka hizmet sunuyor.

YALI MAHALLESİ RESTORASYONU

Değirmendere Yalı Mahallesinde bulunan 12 adet tescilli bina ve 1 adet tescilli caminin bulunduğu Yalı Mahallesi restorasyonu tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Gölcük Belediyesi’nin tarih koridoru projesi kapsamında başlattığı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Değirmendere Yalı Mahallesi tekrar hayat buldu. Butik otel, otantik bahçeler, restoran, çay bahçesi, sergi salonları ve sanat eserlerinin sergileneceği mekanlar olarak işlevlendirilecek tarihi evler, geçmişten günümüze bir köprü vazifesi görüyor . Gölcük’ün turizmine de büyük bir katkı sağlıyor.