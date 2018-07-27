Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:12 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:14 TSİ )

Gölcük, gelişip büyümeye devam ediyor

Tarihsel geçmişi, donanma ve tersane komutanlıklarını bünyesinde bulunduran Gölcük, yeşil alanları ve sahilleriyle çevre il ve ilçelerden gelenler tarafından büyük ilgi görmeyi sürdürüyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez’in en mutena bölgesinde yer alması yeşili, turizmi ve sahilleriyle Gölcük büyük teveccüh ve ilgi görmeyi sürdürüyor. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in talimatlarıyla her alanda gelişen ve büyüyen, dikkatleri üzerinde toplayan bir şehir haline geldi.

TERMAL ŞEHİR

Yazlık bölgesinde bulunan tarihi Ilıca, yapılan tesis ile vatandaşların ve tüm bölgenin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tarihi 2.’nci yüzyıla dayanan Ilıca, birçok derde deva suyu ile uğrak yer haline geldi. Bünyesinde, bay bayan termal havuzlar, Türk hamamı, sauna ve buhar odası ve dinlenme mekanlarını barındıran tesisler her gün halka hizmet sunuyor.

YALI MAHALLESİ RESTORASYONU

Değirmendere Yalı Mahallesinde bulunan 12 adet tescilli bina ve 1 adet tescilli caminin bulunduğu Yalı Mahallesi restorasyonu tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Gölcük Belediyesi’nin tarih koridoru projesi kapsamında başlattığı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Değirmendere Yalı Mahallesi tekrar hayat buldu. Butik otel, otantik bahçeler, restoran, çay bahçesi, sergi salonları ve sanat eserlerinin sergileneceği mekanlar olarak işlevlendirilecek tarihi evler, geçmişten günümüze bir köprü vazifesi görüyor . Gölcük’ün turizmine de büyük bir katkı sağlıyor.

Bugün 14:12 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İYİ Parti'de ikna çabaları sürüyor mask
İYİ Parti'de ikna çabaları sürüyor
Bahçeli'den ekmek zammı yorumu! mask
Bahçeli'den ekmek zammı yorumu!
Körfez’de uyuşturucu kullanımı yüzde 50 düştü mask
Körfez’de uyuşturucu kullanımı yüzde 50 düştü
Savaştan kaçan Suriyeli kadınlar kuaför olacak mask
Savaştan kaçan Suriyeli kadınlar kuaför olacak
İHH Kurban Bayramı bedeli 750 TL mask
İHH Kurban Bayramı bedeli 750 TL
Kandıra temizlik için sefer sayısı artırıldı mask
Kandıra temizlik için sefer sayısı artırıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gebze'de o firma iflas etti! mask
Gebze'de o firma iflas etti!
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı" mask
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı"
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek... mask
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek...
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı... mask
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı...

GALERİ

Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL