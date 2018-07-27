Körfez’deki U-12 şöleninde gruplar belli oldu

Mitat Atalay’ın moderatörlüğünde profesyonelce gerçekleşen kura çekimine Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkanvekili İsa Taş, Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Körfez Spor Kulübü Teknik Direktörü Deniz Kolgu, Sportif Direktör Çağrı Arslan, kulüp başkan, idarecileri ve teknik adamları katıldı.
SUÇ ORANI YÜZDE 50 DÜŞTÜ
Kura çekiminde konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, spora katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti ve Körfez’deki suç oranının yüzde 50 oranında düştüğünü ifade ederek Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın’ı kutladı. İsa Taş ve Yusuf Aydın böylesi organizasyonların sayılarının mutlaka artırılması gerektiğini ifade ederken, MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, Körfez’in sporun başkenti olduğunu belirtti ve turnuvaya destek veren İsmail Baran’a, turnuvada emeği geçen başta Metin Özkan olmak üzere tüm görevlilere teşekkür etti.
ÇİM SAHADA OYNAYACAKLAR
1 Ağustos’ta 4 maç oynanacak. Yeni Kocaelispor – Darıca Gençlerbirliği, Gölcük Karadeniz – Kirazlıyalı, Serdar Gençlerbirliği – Karamürsel İdmanyurdu ve Gölcükspor – Engin Öztonga Futbol Akademisi ile karşılaşacak. Aynı anda 2’şer maç oynanacak ve mücadeleler akşam 5’te başlayacak. 20’şer dakikadan iki devre halindeki karşılaşmalar Körfez Alpaslan Türkeş Stadı yanındaki çim sahada oynanacak.
KÖRFEZ BELEDİYESİ U-12 TURNUVASI GRUPLARI
A GRUBU
Yeni Kocaelispor
Gölcük Karadenizspor
Kirazlıyalıspor
Darıca Gençlerbirliği
B GRUBU
Serdar GB
Gölcükspor
Engin Öztonga
Karamürsel İY
C GRUBU
Kocaelispor
Trabzonspor Futbol
Yenişehirspor
1937 Seka
D GRUBU
41 FK
İlimtepe FK
İhsaniyespor
Kocaeli Güneşspor
E GRUBU
İzmit GB
Gölcük Şirinköy
Hisareyn
Körfez Atılım
F GRUBU
İlimtepe GB
Çayırtepe Gençlik
Yahya Kaptan
Körfez GB
G GRUBU
Doğantepe
Kavaklıspor
Kullarspor
Derince Birlik
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz