Körfez’deki U-12 şöleninde gruplar belli oldu

Mitat Atalay’ın moderatörlüğünde profesyonelce gerçekleşen kura çekimine Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkanvekili İsa Taş, Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Körfez Spor Kulübü Teknik Direktörü Deniz Kolgu, Sportif Direktör Çağrı Arslan, kulüp başkan, idarecileri ve teknik adamları katıldı.

SUÇ ORANI YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Kura çekiminde konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, spora katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti ve Körfez’deki suç oranının yüzde 50 oranında düştüğünü ifade ederek Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın’ı kutladı. İsa Taş ve Yusuf Aydın böylesi organizasyonların sayılarının mutlaka artırılması gerektiğini ifade ederken, MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, Körfez’in sporun başkenti olduğunu belirtti ve turnuvaya destek veren İsmail Baran’a, turnuvada emeği geçen başta Metin Özkan olmak üzere tüm görevlilere teşekkür etti.

ÇİM SAHADA OYNAYACAKLAR

1 Ağustos’ta 4 maç oynanacak. Yeni Kocaelispor – Darıca Gençlerbirliği, Gölcük Karadeniz – Kirazlıyalı, Serdar Gençlerbirliği – Karamürsel İdmanyurdu ve Gölcükspor – Engin Öztonga Futbol Akademisi ile karşılaşacak. Aynı anda 2’şer maç oynanacak ve mücadeleler akşam 5’te başlayacak. 20’şer dakikadan iki devre halindeki karşılaşmalar Körfez Alpaslan Türkeş Stadı yanındaki çim sahada oynanacak.

KÖRFEZ BELEDİYESİ U-12 TURNUVASI GRUPLARI

A GRUBU

Yeni Kocaelispor

Gölcük Karadenizspor

Kirazlıyalıspor

Darıca Gençlerbirliği

B GRUBU

Serdar GB

Gölcükspor

Engin Öztonga

Karamürsel İY

C GRUBU

Kocaelispor

Trabzonspor Futbol

Yenişehirspor

1937 Seka

D GRUBU

41 FK

İlimtepe FK

İhsaniyespor

Kocaeli Güneşspor

E GRUBU

İzmit GB

Gölcük Şirinköy

Hisareyn

Körfez Atılım

F GRUBU

İlimtepe GB

Çayırtepe Gençlik

Yahya Kaptan

Körfez GB

G GRUBU

Doğantepe

Kavaklıspor

Kullarspor

Derince Birlik