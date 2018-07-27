Suadiye’den 3 bomba birden!

Süper Amatör Lig takımlarından Suadiyespor kadrosuna ilimiz amatörünün 3 futbolcusunu birden kattı. İsimleri Derincespor AŞ ve Derbent ile de geçen Akın Ünal, Eray Deniz ve Fatih Dizman, Yeşil Beyazlı ekip ile anlaştı. Geride bıraktığımız sezon Nusretiyespor formasını başarı ile terleten futbolcular istikrarları ile dikkat çıktı. Akın ve Fatih merkez orta sahada, Eray ise sağ kanatta mücadele ediyor.