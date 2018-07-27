Süper Amatör Lig takımlarından Suadiyespor kadrosuna ilimiz amatörünün 3 futbolcusunu birden kattı. İsimleri Derincespor AŞ ve Derbent ile de geçen Akın Ünal, Eray Deniz ve Fatih Dizman, Yeşil Beyazlı ekip ile anlaştı. Geride bıraktığımız sezon Nusretiyespor formasını başarı ile terleten futbolcular istikrarları ile dikkat çıktı. Akın ve Fatih merkez orta sahada, Eray ise sağ kanatta mücadele ediyor.
Bugün 14:16 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:18 TSİ )
Suadiye’den 3 bomba birden!
Süper Amatör Lig takımlarından Suadiyespor kadrosuna ilimiz amatörünün 3 futbolcusunu birden kattı.
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Bugün 14:16 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz