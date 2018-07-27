Ve Kartepe Kupası başlıyoooor!

Yarun başlayacak olan grup maçları 13 Ağustos’ta sona erecek. Ardından eleme maçlarına geçilecek. Turnuva Tertip Komitesi Başkanı ve aynı zamanda Acısu Belediyespor Kulüp Başkanı Adnan Karslı tüm takımlara başarı diledi. Dev organizasyon18.30’daki Uzuntarla – Derbent maçı ile başlayacak. Ardından Maşukiye – Kartepe Belediyespor karşı karşıya gelecek ve iki maç da Arslanbey Stadı’nda olacak.

TURNUVA TERTİP KOMİTESİ

Adnan Karslı – Acısu Belediyespor Başkanı

Metin Sakın – Arslanbey GB yöneticisi

Osman Demir – Arslanbey Organize Sanayi

Mehmet Gözen – Sarımeşespor

Yalçın Küçük – Köseköy Ateşspor

KARTEPE KUPASI GRUPLARI

A GRUBU

Maşukiyespor

Kartepe Belediyespor

Derbentspor

Arslanbey Organize

Uzuntarla Belediye

B GRUBU

Acısu Belediye

Eşmespor

Nusretiyespor

Avluburun

Uzunçiftlik

C GRUBU

Köseköy Ateş

Suadiyespor

Karatepe

Sarımeşespor

Arslanbey GB

KARTEPE KUPASI FİKSTÜRÜ

28 Temmuz Arslanbey Stadı

18.30: Uzuntarla – Derbent

20.30: Maşukiye – Kartepe Bld.

29 Temmuz – Acısu Stadı

18.30: Acısu – Avluburun

20.30: Eşme - Nusretiye

1 Ağustos

18.30: Köseköy Ateş - Sarımeşe

20.30: Suadiye – Karatepe

2 Ağustos

18.30: Arslanbey Org – Kartepe Bld.

20.30: Maşukiye -Uzuntarla

3 Ağustos

18.30: Uzunçiftlik – Nusretiye

20.30: Acısu – Eşme

4 Ağustos

18.30: Arslanbey Bld. – Karatepe

20.30: Köseköy Ateş - Suadiye

5 Ağustos

18.30: Derbent – Maşukiye

20.30: Arslanbey Org –Uzuntarla

6 Ağustos

18.30: Avluburun - Eşme

20.30: Uzunçiftlik – Acısu

7 Ağustos

18.30: Sarımeşe - Suadiye

20.30: Arslanbey Bld. Köseköy Ateş

8 Ağustos

18.30: Kartepe Bld – Uzuntarla Bld.

20.30: Derbent - Arslanbey Org.

9 Ağustos

18.30: Nusretiye – Acısu

20.30: Avluburun – Uzunçiftlik

10 Ağustos

18.30: Karatepe – Köseköy Ateş

20.30: Sarımeşe – Arslanbey Bld.

11 Ağustos

18.30: Maşukiye – Arslanbey Org.

20.30: Kartepe Bld – Derbent

12 Ağustos

18.30: Eşme – Uzunçiftlik

20.30: Nusretiye – Avluburun

13 Ağustos

18.30: Suadiye – Arslanbey Bld.

20.30: Karatepe – Sarımeşe