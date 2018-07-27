Ve Kartepe Kupası başlıyoooor!

Yarun başlayacak olan grup maçları 13 Ağustos’ta sona erecek. Ardından eleme maçlarına geçilecek. Turnuva Tertip Komitesi Başkanı ve aynı zamanda Acısu Belediyespor Kulüp Başkanı Adnan Karslı tüm takımlara başarı diledi. Dev organizasyon18.30’daki Uzuntarla – Derbent maçı ile başlayacak. Ardından Maşukiye – Kartepe Belediyespor karşı karşıya gelecek ve iki maç da Arslanbey Stadı’nda olacak.
TURNUVA TERTİP KOMİTESİ
Adnan Karslı – Acısu Belediyespor Başkanı
Metin Sakın – Arslanbey GB yöneticisi
Osman Demir – Arslanbey Organize Sanayi
Mehmet Gözen – Sarımeşespor
Yalçın Küçük – Köseköy Ateşspor
KARTEPE KUPASI GRUPLARI
A GRUBU
Maşukiyespor
Kartepe Belediyespor
Derbentspor
Arslanbey Organize
Uzuntarla Belediye
B GRUBU
Acısu Belediye
Eşmespor
Nusretiyespor
Avluburun
Uzunçiftlik
C GRUBU
Köseköy Ateş
Suadiyespor
Karatepe
Sarımeşespor
Arslanbey GB
KARTEPE KUPASI FİKSTÜRÜ
28 Temmuz Arslanbey Stadı
18.30: Uzuntarla – Derbent
20.30: Maşukiye – Kartepe Bld.
29 Temmuz – Acısu Stadı
18.30: Acısu – Avluburun
20.30: Eşme - Nusretiye
1 Ağustos
18.30: Köseköy Ateş - Sarımeşe
20.30: Suadiye – Karatepe
2 Ağustos
18.30: Arslanbey Org – Kartepe Bld.
20.30: Maşukiye -Uzuntarla
3 Ağustos
18.30: Uzunçiftlik – Nusretiye
20.30: Acısu – Eşme
4 Ağustos
18.30: Arslanbey Bld. – Karatepe
20.30: Köseköy Ateş - Suadiye
5 Ağustos
18.30: Derbent – Maşukiye
20.30: Arslanbey Org –Uzuntarla
6 Ağustos
18.30: Avluburun - Eşme
20.30: Uzunçiftlik – Acısu
7 Ağustos
18.30: Sarımeşe - Suadiye
20.30: Arslanbey Bld. Köseköy Ateş
8 Ağustos
18.30: Kartepe Bld – Uzuntarla Bld.
20.30: Derbent - Arslanbey Org.
9 Ağustos
18.30: Nusretiye – Acısu
20.30: Avluburun – Uzunçiftlik
10 Ağustos
18.30: Karatepe – Köseköy Ateş
20.30: Sarımeşe – Arslanbey Bld.
11 Ağustos
18.30: Maşukiye – Arslanbey Org.
20.30: Kartepe Bld – Derbent
12 Ağustos
18.30: Eşme – Uzunçiftlik
20.30: Nusretiye – Avluburun
13 Ağustos
18.30: Suadiye – Arslanbey Bld.
20.30: Karatepe – Sarımeşe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz