Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:18 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:20 TSİ )

Ve Kartepe Kupası başlıyoooor!

Eski adı Keltepe, yeni adı ile de Kartepe Kupası’nda büyük heyecan başlıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yarun başlayacak olan grup maçları 13 Ağustos’ta sona erecek. Ardından eleme maçlarına geçilecek. Turnuva Tertip Komitesi Başkanı ve aynı zamanda Acısu Belediyespor Kulüp Başkanı Adnan Karslı tüm takımlara başarı diledi. Dev organizasyon18.30’daki Uzuntarla – Derbent maçı ile başlayacak. Ardından Maşukiye – Kartepe Belediyespor karşı karşıya gelecek ve iki maç da Arslanbey Stadı’nda olacak.

TURNUVA TERTİP KOMİTESİ

Adnan Karslı – Acısu Belediyespor Başkanı

Metin Sakın – Arslanbey GB yöneticisi

Osman Demir – Arslanbey Organize Sanayi

Mehmet Gözen – Sarımeşespor

Yalçın Küçük – Köseköy Ateşspor

KARTEPE KUPASI GRUPLARI

A GRUBU

Maşukiyespor

Kartepe Belediyespor

Derbentspor

Arslanbey Organize

Uzuntarla Belediye

B GRUBU

Acısu Belediye

Eşmespor

Nusretiyespor

Avluburun

Uzunçiftlik

C GRUBU

Köseköy Ateş

Suadiyespor

Karatepe

Sarımeşespor

Arslanbey GB

KARTEPE KUPASI FİKSTÜRÜ

28 Temmuz Arslanbey Stadı

18.30: Uzuntarla – Derbent

20.30: Maşukiye – Kartepe Bld.

29 Temmuz – Acısu Stadı

18.30: Acısu – Avluburun

20.30: Eşme - Nusretiye

1 Ağustos

18.30: Köseköy Ateş - Sarımeşe

20.30: Suadiye – Karatepe

2 Ağustos

18.30: Arslanbey Org – Kartepe Bld.

20.30: Maşukiye -Uzuntarla

3 Ağustos

18.30: Uzunçiftlik – Nusretiye

20.30: Acısu – Eşme

4 Ağustos

18.30: Arslanbey Bld. – Karatepe

20.30: Köseköy Ateş - Suadiye

5 Ağustos

18.30: Derbent – Maşukiye

20.30: Arslanbey Org –Uzuntarla

6 Ağustos

18.30: Avluburun - Eşme

20.30: Uzunçiftlik – Acısu

7 Ağustos

18.30: Sarımeşe - Suadiye

20.30: Arslanbey Bld. Köseköy Ateş

8 Ağustos

18.30: Kartepe Bld – Uzuntarla Bld.

20.30: Derbent - Arslanbey Org.

9 Ağustos

18.30: Nusretiye – Acısu

20.30: Avluburun – Uzunçiftlik

10 Ağustos

18.30: Karatepe – Köseköy Ateş

20.30: Sarımeşe – Arslanbey Bld.

11 Ağustos

18.30: Maşukiye – Arslanbey Org.

20.30: Kartepe Bld – Derbent

12 Ağustos

18.30: Eşme – Uzunçiftlik

20.30: Nusretiye – Avluburun

13 Ağustos

18.30: Suadiye – Arslanbey Bld.

20.30: Karatepe – Sarımeşe

Bugün 14:18 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Murathan Hancı Isparta’da! mask
Murathan Hancı Isparta’da!
İki şampiyon Cihan Hastanesi’nde mask
İki şampiyon Cihan Hastanesi’nde
Taşköprü’de 3 futbolcu “Devam” dedi. mask
Taşköprü’de 3 futbolcu “Devam” dedi.
Tuğrul Köz: Koordinatörlük verselerdi de kabul etmezdim! mask
Tuğrul Köz: Koordinatörlük verselerdi de kabul etmezdim!
Elmaser’den Özkarataş’a teşekkür mask
Elmaser’den Özkarataş’a teşekkür
Dalga sörfünde heyecan yarın sona erecek mask
Dalga sörfünde heyecan yarın sona erecek
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gebze'de o firma iflas etti! mask
Gebze'de o firma iflas etti!
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı" mask
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı"
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek... mask
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek...
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı... mask
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı...

GALERİ

Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL