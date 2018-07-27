Körfez ve Gölcük hazırlık maçı yapacak

3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Körfez Spor Kulübü ile 3. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor hazırlık maçı yapacak. Afyon’da kamp yapacak iki takım arasındaki karşılaşma 2 Ağustos Perşembe günü olacak. Maç saati daha sonra belirlenecek.