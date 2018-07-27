3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Körfez Spor Kulübü ile 3. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor hazırlık maçı yapacak. Afyon’da kamp yapacak iki takım arasındaki karşılaşma 2 Ağustos Perşembe günü olacak. Maç saati daha sonra belirlenecek.
Bugün 14:19 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:21 TSİ )
Körfez ve Gölcük hazırlık maçı yapacak
3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Körfez Spor Kulübü ile 3. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor hazırlık maçı yapacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:19 TSİ - Spor
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz