Marmara Masterler Federasyonu kurucularından Elman Demir ve İsmail Işıksoy yarın akşam İstanbul’daki master takımları ile bir araya gelecek. Toplantıda Marmara Masterler Ligi öncesi genel bir değerlendirme yapılacak. İkili kısa bir süre önce İzmit’teki dernek lokalinde Kocaeli master takımları ile buluşmuştu. 1. Marmara Masterler Federasyonu Ligi’nin Eylül’ün haftasında başlayacağı düşünülüyor.
Bugün 14:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:22 TSİ )
Demir ve Işıksoy İstanbul’da
Marmara Masterler Federasyonu kurucularından Elman Demir ve İsmail Işıksoy yarın akşam İstanbul’daki master takımları ile bir araya gelecek.
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Bugün 14:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz