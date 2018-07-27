Naci Keleş’in kardeşini son yolculuğuna uğurladı

Değirmenderespor Antrenörü Naci Keleş’in kardeşi, Gölcük İdmanyurdu Kulübü eski yöneticilerinden Atilla Keleş hayatını kaybetti. Merhum Atilla Keleş, Gölcük Yeşil Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük’te defnedildi. Naci Keleş’in bu acı gününde spor ve siyaset camiası yanında oldu. CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, TFF eski yönetim kurulu üyesi Rafet Kırgız, KASKF yönetim kurulu üyesi Hüseyin Bat, Gölcük İdmanyurdu Kulübü Başkanı Ali Bahar, amatör spor kulüplerin başkanları, yöneticileri ve antrenörleri merhum Atilla Keleş’i son yolculuğuna uğurlarken Naci Keleş’e de başsağlığı dileğinde bulundu.