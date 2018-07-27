Değirmenderespor Antrenörü Naci Keleş’in kardeşi, Gölcük İdmanyurdu Kulübü eski yöneticilerinden Atilla Keleş hayatını kaybetti. Merhum Atilla Keleş, Gölcük Yeşil Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük’te defnedildi. Naci Keleş’in bu acı gününde spor ve siyaset camiası yanında oldu. CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, TFF eski yönetim kurulu üyesi Rafet Kırgız, KASKF yönetim kurulu üyesi Hüseyin Bat, Gölcük İdmanyurdu Kulübü Başkanı Ali Bahar, amatör spor kulüplerin başkanları, yöneticileri ve antrenörleri merhum Atilla Keleş’i son yolculuğuna uğurlarken Naci Keleş’e de başsağlığı dileğinde bulundu.
Bugün 14:21 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:23 TSİ )
Naci Keleş’in kardeşini son yolculuğuna uğurladı
İlimizin başarılı antrenörlerinden ve yeni sezonda Değirmenderespor’da çalışacak olan adamı Naci Keleş’in kardeşi Atilla Keleş hayatını kaybetti. Keleş ailesini bu acı gününde spor camiası yalnız bırakmadı.
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Bugün 14:21 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz