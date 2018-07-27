Kandıra Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kandıra Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri 1 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. Namazgah Tema Park alandaki güreşlere aralarında Recep Kara ve Ali Gürbüz’ün de yer aldığı 41 başpehlivan katılacak. Hakkı Korkmaz’ın ağalık yapacağı güreşlere yoğun ilgi gösterileceği düşünülüyor.
Bugün 14:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:24 TSİ )
Namazgah Güreşleri 1 Ağustos’ta başlıyor
Kandıra Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kandıra Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri 1 Ağustos Çarşamba günü başlayacak.
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Bugün 14:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz