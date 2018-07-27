Namazgah Güreşleri 1 Ağustos’ta başlıyor

Kandıra Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kandıra Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri 1 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. Namazgah Tema Park alandaki güreşlere aralarında Recep Kara ve Ali Gürbüz’ün de yer aldığı 41 başpehlivan katılacak. Hakkı Korkmaz’ın ağalık yapacağı güreşlere yoğun ilgi gösterileceği düşünülüyor.