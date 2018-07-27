CHP’li Köse’den Flormar işçisine destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse ve CHP Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Hamiyet Öz Gülaçar, önceki gün ilimize geldi. İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, il kadın kolları yönetimi, Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Köse ve Gülaçar, ilk olarak geçtiğimiz günlerde eşini kaybeden Çayırova İlçe Kadın Kolları Başkanı Suna Çınar ile ailesini evlerinde ziyaret ederek taziyede bulundu.

FLORMAR İŞÇİLERİNE DESTEK

CHP’li heyet, günlerdir direnişlerini sürdüren Flormar işçilerini de unutmadı. Sendikalaşma sebebi ile işten çıkartılan ve fabrika önündeki eylemlerini sürdüren Flormar işçilerine destek ziyaretinde bulunan partililer yaşanan süreç hakkında bilgi aldı. Fabrika önünde devam eden eylemlere ilk günden itibaren destek veren ve konuyu yakından takip eden CHP’liler, Flormar işçilerine moral verdi.