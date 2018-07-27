Doğan cami inşaatını denetledi

Makamda değil, sokakta belediyecilik anlayışıyla İzmit’in cadde ve sokaklarını ziyaret eden Başkan Doğan, vatandaşların acılarına da ortak oluyor. Güne Yeşilova Mahallesi’nde inceleme gezisiyle başlayan Doğan, bölgede yaptığı tespitlerinin ardından, trafik kazasında hayatını kaybeden Yunus Çoban’ın acılı ailesine taziyede bulundu. Aileye sabır dileyen Doğan, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

MAHALLEYE YAKIŞIR BİR CAMİİ OLACAK

Programına Mehmet Ali Paşa Mahallesi ile devam eden Doğan, camii cemaatiyle bir araya geldi. Daha sonra yapımı devam eden Mehmet Ali Paşa Merkez Camii inşaatında da incelemelerde bulunan Başkan Doğan’a cami dernek başkanı ve aynı zamanda belediye meclis üyesi olan Cemil Kanpara eşlik etti.