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Karaosmanoğlu: İzmit’te dostluk siteleri kurduk

Kocaeli’de Kent Konut marifetiyle “Dostluk Siteleri” kurduklarını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, İzmit’teki Kent Konut ve TOKİ sitelerini ziyaret etti.

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Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit’te Kent Konut ve TOKİ tarafından hayata geçirilen siteleri ziyaret ederek sakinlerle bir araya geldi. Kocaeli’de Kent Konut marifetiyle “Dostluk Siteleri” kurduklarını ifade ettiği birlikteliklerde sitelerdeki çocuklarla, gençlerle ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Karaosmanoğlu’na site sakinlerinden Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür geldi.

KENT KONUT’TA HALKLA BULUŞTU

İzmit Kent Konut 1-2-3 ve 4 siteleri başta olmak üzere TOKİ sakinleri ile bir araya gelindiği ziyaretlerde Başkan Karaosmanoğlu’na Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak da eşlik etti. Yapılan hizmetlerden dolayı site sakinlerinin teşekkür ettiği Karaosmanoğlu ise, “Kent Konut ile birlikte yaptığımız binalarda hayatlarını sürdüren vatandaşlarımız bu sitelerde huzur içerisinde oturuyor. Bizleri davet eden site sakinlerine teşekkür ediyorum. Onların huzur içinde oturmaları, çocuklarımızın parklarda oyun oynamalarını, oyun guruplarında spor yapanları görmek bizi mutlu ediyor” ifadelerini sarf etti.

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