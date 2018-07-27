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Avluburun’daki arıtma tesisi ilçelere su sağlıyor

İSU Genel Müdürlüğü, içme suyu ve atık su arıtma tesisleriyle insan sağlığına verdiği değeri, suyun sağlığına da vermeye özen gösteriyor.

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İSU Genel Müdürlüğü, il genelinde 13 ayrı içme suyu arıtma tesisi işletiyor. Kandıra, Kartepe ve İzmit ilçesindeki kırsal alanların bir kısmının içme suyu ihtiyacı; Kartepe Samanlı Dağları eteklerindeki Yanıkdere su kaynağından, yetmediği durumlarda ise Sapanca Gölü’nden karşılanmaktadır. Kurum, onlarca kilometre uzunluğundaki isale hatları ve terfi merkezi ile ham suyu Kartepe Avluburun içme suyu arıtma tesisine ulaştırıyor.

ARITILAN SU İÇİLİYOR

Ayrıca İSU’nun, bölgedeki vatandaşların kesintisiz ve arıtılmış su ihtiyacını karşılamak için inşa ettiği Avluburun İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde arıtılan su, yüzlerce kilometre uzunluğundaki isale hatları ile Kandıra, Kartepe ve İzmit belediye sınırları içindeki Uzuntarla ile Eşme bölgelerinin bir kısmı, Kandıra Cezaevi ile 191 mahallenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılıyor. Günlük 22 bin 500 metreküp arıtma kapasitesi bulunan Avluburun İçme Suyu Arıtma Tesisi; bölgede yaşayan halkın, sağlıklı içme suyu teminini kesintisiz bir şekilde sağlıyor.

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