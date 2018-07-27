Karabacak’tan STK’lara teşekkür ziyareti

Karabacak bu kapsamda meclis üyeleri ile birlikte Darıca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan Sönmezyıldız, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Şafak Erestin ve Darıca Minibüsçüler Kooperatifi Odası Başkanı İsa Erkatmış ile bir araya geldi.

“DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE”

Başkan Karabacak, ziyaretlerde ilçede devam eden çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunurken, “Bizler 14 yıldır ilçemize en güzel şekliyle hizmet etme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AK Parti hükümetimiz de ülkemizi bölgemizin lider ülkesi haline getirmiştir. Türkiye için 24 Haziran seçimleri çok önemliydi. Halkımız bir kez daha istikrardan yana tercihini kullandı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ülkeyi teslim etti. Bu noktada katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza ve STK’lara teşekkür ediyorum” dedi.