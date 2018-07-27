Kandıra temizlik için sefer sayısı artırıldı

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Vatandaşların talepleri doğrultusunda sahil bölgelerindeki çevre temizliği çalışmalarına hız veren ekipler, oluşturdukları çalışma programları dahilinde taleplere yetişmek için canla başla hizmet veriyor.

SEFER SAYISI ARTTI

Sahil bölgelerinde oluşan nüfus yoğunluğunda vatandaşların istek ve taleplerini karşılamak için çalışan belediye ekipleri, temizlik çalışmalarını üç ayrı program halinde oluşturuyor. 96 mahallesi bulunan Kandıra’da temizlik araçlarının sefer sayısının artırıldığı belirtildi.