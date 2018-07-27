Kandıra temizlik için sefer sayısı artırıldı

Vatandaşların talepleri doğrultusunda sahil bölgelerindeki çevre temizliği çalışmalarına hız veren ekipler, oluşturdukları çalışma programları dahilinde taleplere yetişmek için canla başla hizmet veriyor.
SEFER SAYISI ARTTI
Sahil bölgelerinde oluşan nüfus yoğunluğunda vatandaşların istek ve taleplerini karşılamak için çalışan belediye ekipleri, temizlik çalışmalarını üç ayrı program halinde oluşturuyor. 96 mahallesi bulunan Kandıra’da temizlik araçlarının sefer sayısının artırıldığı belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz