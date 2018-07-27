Gergerlioğlu’ndan bedelli tepkisi!

Açıklamasında adaletsiz bir bedelli sistemi getirilmesinin âdet haline geldiğini belirten Gergerlioğlu, “Hantal bir ordu yapısı var. İnsanlar, gençlerimiz askere gitmek istemiyor. Evliliklerinin, işlerinin önünde bir engel görüyorlar, çünkü bu hantal yapıyı modernize edebilmiş değiliz” dedi.

“İNSANLAR ASKERE GİTMEYİ İSTEMİYOR”

Zorunlu askerliğin ortadan kaldırılamadığını belirten Gergerlioğlu, “Bunu yaparak vicdani ret hakkını insanlara teslim etmiş durumda değiliz. Yıllardır vicdani ret hakkını talep edenler, bunun karşılığında kamusal hizmeti yaparak vicdani ret talep edenler, çekmedik işkence görmedi. Şimdi, insanlar askere gitmek istemedi, bir büyük sayı oluştu ve bunun üzerinden bir rant elde edilmeye çalışılıyor, popülist politikalar izleniyor” dedi.

BİR DE TEKLİF SUNDU

Gergerlioğlu, şöyle konuştu: “Bedeli askerlikten çok daha fazla kâr getirecek bir teklif sunuyorum; Kürt meselesinde adil ve eşitlikçi bir anlayışa dönün, 800 milyar dolar kayıp yerine, 8 trilyon dolar kâr elde edin. Türkiye'de Kürt meselesinin insan haklarına uygun bir şekilde çözülmemesinden kaynaklanan silahlı çatışmalara yıllardır harcanan para 800 milyar dolardır. Çünkü Türkiye'de insan haklarına dayanan bir anlayış yok maalesef ve Kürt meselesinde insani, adil ve eşitlikçi bir çözüm bulunmuyor, bunun için de silahlı çatışmalar devam ediyor. önerim çok mantıklı bir teklif.”