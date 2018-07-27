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Bugün 14:35 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 14:37 TSİ )

YA-PA Okulları, eğlenerek öğretmeye davet ediyor

37 yıldır okul öncesi eğitimin yaygınlaşması ve eğitimde kalitenin yükselmesi için etkili bir rol oynayan İzmit Yaşam Paylaşım Anaokulu, renkli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

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Çocukların akademik gelişimlerini olduğu kadar sosyal, duygusal, bedensel gelişimlerini de desteklemeyi hedefleyen ve 5 gün mutlaka spor olmalı diyen İzmit Yapa Yaşam Paylaşım Anaokulu, 7 Temmuz cumartesi günü çok renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Okulun kurucuları, müdürü, eğitim koordinatörü ve öğretmenleri eşliğinde gerçekleşen atölyelerde çocuklar yaratıcı drama oyunları, spor aktiviteleri, deney, bilim ve hayata dair atölyelerinde eğlenerek öğrendi. Aileler ise okulun genel durumunu ve eğitim sistemini keşfetme fırsatı buldu.

“UZUN SOLUKLU BİR ÇALIŞMA”

2500'den fazla yayın çıkarmış olan YA-PA'yı Yönetim Kurulu Başkanı Turhan, “Hiçbir başarı tesadüf değildir. YA-PA, yaklaşık 34 yıllık bir geçmişin getirdiği birikimle sürekli gelişmekte ve zenginleşmektedir. Geçmişten bugüne, yayıncılıkla başlayan marka değerini, anaokulları ile zirveye taşımaya devam etmektedir. Biliyoruz ki başarı; planlı, sabırlı ve uzun soluklu bir çalışma ile güçlü bir takım çalışmasının ürünüdür. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da kurumsal değerleri ve bugüne kadar yaptıklarıyla, ülkemizde özellikle okul öncesi eğitime katkıları herkesçe kabul edilen YA-PA, aynı bilinç ve azimle bu yolculuğunu sürdürmeye kararlıdır” dedi.

Bugün 14:35 TSİ - Eğitim

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